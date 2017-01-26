Адвоката кримських татар окупанти посадили на 10 діб

Адвоката кримських татар Еміля Курбедінова, якого окупаційна влада підозрює в екстремізмі, арештували на 10 діб.

Про це повідомив у мікроблозі в Twitter журналіст Антон Наумлюк.

"Адвокат Еміль Курбедінов визнаний винним по 20.3 КоАП. Покарання: арешт на 10 діб", - написав він.

Перед цим під час засідання, за словами Наумлюка, Курбедінов визнав вину частково.

"Каже, що розміщував (матеріали у соціальних мережах), але пропагандою не займався", - прокоментував Наумлюк перебіг судового засідання.

Раніше він повідомив, що на засідання суду по Курбедінову не пустили пресу, в будівлі посилено режим безпеки. А в квартирі та офісі Курбедінова проведи обшуки.

Як відомо, у четвер близько 8 години ранку стало відомо, що в Бахчисараї силовики затримали адвоката кримських татар Еміля Курбедінова.

Це вже другий за два дні випадок затримання адвоката кримських татар в Криму. Так, в середу затримали Миколу Полозова. ФСБ намагається перевезти його зі статусу адвоката в статус свідка, позбавивши таким чином заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова ключового адвоката.

Тим часом провідні російські ЗМІ не говорять ні слова про затримання адвокатів, а пишуть про "спецоперації по ліквідації осередку терористичної організації "Хізб ут-Тахрір".

Еміль Курбедінов є захисником у кількох резонансних справах, відкритих російською владою окупованого Криму проти громадських активістів. Він захищає декількох затриманих у справі "Хізб-ут-Тахрір", "справі 26 лютого", заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова і журналіста Миколу Семену.

Українська правда