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Полозов вышел из ФСБ: Следователь меня припугнул

Среда, 25 января 2017, 14:27
Полозов вышел из ФСБ: Следователь меня припугнул

Адвокат Николай Полозов вышел из здания ФСБ в Симферополе, он возмущен и требует реакции российского омбудсмена и адвокатского сообщества.

Об этом Полозов сообщил сразу же после выхода из здания ФСБ. Трансляцию его заявления осуществляли Крым.Реалии.

"Это произвол, неприкрытое давление на адвокатов", - сказал Полозов, комментируя действия следователей. Он квалифицирует действия ФСБ как похищение.

Адвокат напомнил, что 2 дня назад он говорил о притеснениях в Крыму на заседании ПАСЕ, а в среду по его возвращению его задержали.

Полозов рассказал, что во время допроса хранил молчание, держав в руках плакат с надписью "Молчит" и статьями Уголовного кодекса РФ, которые запрещают адвокату разглашать сведения.

Также он отметил, что не смог воспользоваться правом на адвоката.

По словам Полозова, следователь угрожал ему. "Следователь угрожал или припугнул, что отказ от дачи показаний также наказывается арестом до трех месяцев", - сообщил адвокат.

Полозов призвал адвокатское сообщество РФ и уполномоченного РФ по правам человека Татьяну Москалькову дать оценку сегодняшним событиям, иначе "ничего хорошего в России не будет".

Полозов сообщил, что следователи полностью вышли за рамки своих полномочий, они не имели права его задерживать. Закон об адвокатской деятельности и адвокатуре РФ накладывает прямой запрет на допрос адвоката в качестве свидетеля по тем обстоятельствам, которые ему стали известны в ходе оказания юридической помощи.

Полозов будет обжаловать незаконные действия следователей, вплоть до обращения в Европейский суд по правам человека.

При этом он заявил, что формально сегодняшние события могут послужить поводом запрета защищать ему Умерова.

"То, что произошло сегодня, это вопиющий случай", - почеркнул Полозов.

Как известно, в среду, 25 января, в оккупированном Крыму ФСБ задержала защитника Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова Николая Полозова. Если силовики оккупантов переведут Полозова в статус свидетеля, то он не сможет быть адвокатом Ильми Умерова.

Татьяна Кусок, УП

Темы: Крымкрымские татары
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