Помер колишній ватажок бойовиків Болотов

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П'ятниця, 27 січня 2017, 17:22

Колишній ватажок терористичної організації "ЛНР" Валерій Болотов помер.

Про це у середу повідомляє російське агентство РБК з посиланням на слова колишнього ватажка терористичної організації "ДНР" Олександра Бородая.

Як пише агентство, причини смерті з'ясовуються.

Бородай сказав, що дізнався про смерть Болотова від його близьких, уточнивши, що не в курсі подробиць смерті.

"Болотов був першим керівником "Луганської народної республіки" і був членом "Союзу добровольців Донбасу", - сказав Бородай.

У квітні 2014 року Болотов брав участь у збройному захопленні будівлі Управління СБУ в Луганській області, був одним з командирів "армії Південного Сходу".

Болотов 14 серпня заявив, що йде у відставку з посади "голови ЛНР" через поранення.

Після консультацій із поплічниками він запропонував, щоб "республіку" очолив Ігор Плотницький, який досі є ватажком "ЛНР".

Як відомо, 16 жовтня 2016 року в Донецьку вбили командира "ДНР" Арсена Павлова з позивним "Моторола".

12 грудня 2015 року в "ЛНР" заявили про загибель "командира шостого окремого мотострілецького козачого полку Народної міліції" Павла Дрьомова.

Теми: Донбас АТО
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Коментарі — 10
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IP: 166.62.213.---Victor Kornatch28.01.2017 01:58
А как у Дыркина со здоровьем?
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IP: 213.147.166.---farabundo27.01.2017 23:16
Еще на одну колорадскую собаку меньше стало!
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IP: 46.200.98.---sensor+227.01.2017 21:40
Santa Maria:
НАдіємось шо Дуже скоро черга дійде до хйла
Пуйло там ещё один их самых адекватных нациков, уйдёт пуйло - нам от этого легче не станет, вероятно наоборот. Там всякие жириновские, глазьевы, зюгановы, дугины, а то и гиркины эстафету нацизма и империализма перехватят. 95% тамошнего населения поддерживают фашей и нациков.
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IP: 76.240.160.---Santa Maria27.01.2017 21:25
НАдіємось шо Дуже скоро черга дійде до хйла
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IP: 94.231.178.---навроцький27.01.2017 21:19
Повторюються події 20-30 років, коли ЧК і НКВД так само прибирали своїх терористів і відпрацьований матеріал: Котовський, Льова Задов, Дзержинський, Фрунзе, Камо, Свердлов... і тисячі тисяч іншої наволочі. ФСБ нічим не гірша від своїх попередників. Така доля чекає і на Захарченка з Плотницьким і Гіві. Питання тільки часу для підготовки і зачистки цього новоросского сміття.
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