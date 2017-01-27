Помер колишній ватажок бойовиків Болотов

Колишній ватажок терористичної організації "ЛНР" Валерій Болотов помер.

Про це у середу повідомляє російське агентство РБК з посиланням на слова колишнього ватажка терористичної організації "ДНР" Олександра Бородая.

Як пише агентство, причини смерті з'ясовуються.

Бородай сказав, що дізнався про смерть Болотова від його близьких, уточнивши, що не в курсі подробиць смерті.

"Болотов був першим керівником "Луганської народної республіки" і був членом "Союзу добровольців Донбасу", - сказав Бородай.

У квітні 2014 року Болотов брав участь у збройному захопленні будівлі Управління СБУ в Луганській області, був одним з командирів "армії Південного Сходу".

Болотов 14 серпня заявив, що йде у відставку з посади "голови ЛНР" через поранення.

Після консультацій із поплічниками він запропонував, щоб "республіку" очолив Ігор Плотницький, який досі є ватажком "ЛНР".

Як відомо, 16 жовтня 2016 року в Донецьку вбили командира "ДНР" Арсена Павлова з позивним "Моторола".

12 грудня 2015 року в "ЛНР" заявили про загибель "командира шостого окремого мотострілецького козачого полку Народної міліції" Павла Дрьомова.