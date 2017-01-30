Меркель: На Донбасі знову гинуть солдати, порушується режим "тиші"

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Понеділок, 30 січня 2017, 15:57

Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила стурбованість ситуацією на Донбасі.

Про це вона сказала 30 січня на спільному з президентом Петром Порошенко брифінгу перед їх двосторонньою зустріччю в Берліні.

"За останні години ми знову дізналися, що режиму припинення вогню фактично не існує, що знову гинуть солдати. Я повинна сказати, що ситуація на лінії розмежування викликає занепокоєння" – сказала Меркель.

Німецький канцлер також підтвердила відданість Мінським домовленостям:

"Ми віримо в те, що нормандський формат це є правильний шлях і ми будемо і надалі його дотримуватися, незважаючи на перепони, які існують, щоби домогтися миру в Україні, політичної стабільності та територіальної цілісності".

Президент Петро Порошенко, в свою чергу, поінформував Меркель, що 29 січня 5 українських військових загинуло, 12 зазнали поранень. Зранку 30 січня ще двоє солдат віддали своє життя за захист територіальної цілісності нашої держави і ще 5 були поранені.

Глава держави наголосив, що цих втрат сили АТО зазнали в результаті артилеристського вогню із систем, які встановлені російськими бойовиками в житлови х кварталах Донецька і Ясинуватої, щоб українські військові не мали змоги відкрити вогонь у відповідь.

"Це варварські методи ведення вогню. Ми негайно поінформували, залучили ОБСЄ. Російська сторона відмовилася реагувати на наші запити та запити ОБСЄ", – сказав Порошенко.

"Ми впевнені, що на сьогоднішній день потрібні об'єднані і рішучі дії, щоб мотивувати російську сторону бути за столом переговорів та імплементувати в повному обсязі Мінські домовленості, в першу чергу безпековий компонент ", – наголосив президент

За словами Порошенка, Україна не бачить альтернативи  Мінським угодам.

Цитати Меркель наведено за синхронним перекладом у трансляції 5 каналу.

Українська правда

Теми: Меркель Порошенко Донбас АТО
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Коментарі — 2
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IP: 91.124.211.---bop194930.01.2017 17:35
а чого ж коменти зникають?
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IP: 91.124.211.---bop194930.01.2017 17:31
люди ж гинуть! а в них занепокоєння в затишних кабінетах-і скільки ще це буде тривати?
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