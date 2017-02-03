Супрун: Авдіївська лікарня працює в режимі надзвичайної ситуації

Авдіївська міська лікарня працює в режимі надзвичайної ситуації.

Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

"Цілодобово працює 4 хірурги та 3 анестезіологи. Розгорнуто три операційні, штат сформовано за рахунок цивільних місцевих лікарів та груп підсилення Міноборони", - написала вона на Facebook.

За словами в.о. міністра, наразі лікарня забезпечена оперативним резервом медикаментів та медичних виробів, а електроживлення лікарні відбувається від генератора резервного живлення, який забезпечила ДСНС України. Це дозволяє закладу функціонувати без перебоїв.

"Для цілодобової роботи спеціально сформовано 2 бригади екстреної медичної допомоги, в яких задіяні штатні працівники Авдіївської підстанції екстреної медичної допомоги та медичних працівників, які відряджені з інших регіонів України", - додала Супрун.

Окрім того, сформовано військово-цивільну об’єднану бригаду, яка надає допомогу як військовим, так і цивільному населенню.

"Після стабілізації стану важких пацієнтів в Авдіївці їх евакуюють в тил. Евакуація відбувається до Костянтинівської , Мирноградської та Покровської лікарень", - поінформувала керівник відомства.

Цивільні та військові поранені, за її словами, евакуюються військово-медичною службою та волонтерськими евакуаційними до 66 військового польового шпиталю.

Як повідомлялось, за період загострення ситуації в Авдіївці, з 29 січня, Збройні сили України втратили 10 бійців, ще 66 військовослужбовців отримали поранення внаслідок обстрілів.

Загалом бойовики здійснили близько 40 довготривалих обстрілів українських позицій та випустили близько 6000 снарядів.

У п'ятницю Генеральний штаб оприлюднив хронологію загострення в зоні АТО в період з 29 січня по 3 лютого.

Українська правда