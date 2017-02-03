Супрун: Авдіївська лікарня працює в режимі надзвичайної ситуації

1880 переглядів
0
П'ятниця, 3 лютого 2017, 20:43

Авдіївська міська лікарня працює в режимі надзвичайної ситуації.

Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

"Цілодобово працює 4 хірурги та 3 анестезіологи. Розгорнуто три операційні, штат сформовано за рахунок цивільних місцевих лікарів та груп підсилення Міноборони", - написала вона на Facebook.

За словами в.о. міністра, наразі лікарня забезпечена оперативним резервом медикаментів та медичних виробів, а електроживлення лікарні відбувається від генератора резервного живлення, який забезпечила ДСНС України. Це дозволяє закладу функціонувати без перебоїв.

"Для цілодобової роботи спеціально сформовано 2 бригади екстреної медичної допомоги, в яких задіяні штатні працівники Авдіївської підстанції екстреної медичної допомоги та медичних працівників, які відряджені з інших регіонів України", - додала Супрун.

Окрім того, сформовано військово-цивільну об’єднану бригаду, яка надає допомогу як військовим, так і цивільному населенню.

"Після стабілізації стану важких пацієнтів в Авдіївці їх евакуюють в тил. Евакуація відбувається до Костянтинівської , Мирноградської та Покровської лікарень", - поінформувала керівник відомства.

Цивільні та військові поранені, за її словами, евакуюються військово-медичною службою та волонтерськими евакуаційними до 66 військового польового шпиталю.

Як повідомлялось, за період загострення ситуації в Авдіївці, з 29 січня, Збройні сили України втратили 10 бійців, ще 66 військовослужбовців отримали поранення внаслідок обстрілів.

Загалом бойовики здійснили близько 40 довготривалих обстрілів українських позицій та випустили близько 6000 снарядів.  

У п'ятницю Генеральний штаб оприлюднив хронологію загострення в  зоні АТО в період з 29 січня по 3 лютого.

Українська правда

Теми: Авдіївка медицина
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
За обстріл Авдіївки відповідальна Росія і її бойовики – Порошенко 3 лютого 2017, 16:37
В Авдіївці почали відновлювати енергозабезпечення 3 лютого 2017, 15:50
У АП кажуть, що загостренням Кремль вивчає "поріг чутливості" Заходу 3 лютого 2017, 14:33
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Бойовики вдруге обстріляли з артилерії Сартану
Новий обстріл Авдіївки: Снаряд влучив у квартиру з дітьми
СБУ оприлюднила розмову, що свідчить про обстріли з житлових районів Донецька
День в АТО: 2 військових загинули, 5 поранено
Усі новини
Кіно

5 фільмів, які виходять в прокат у лютому

#MuslimBan

5 історій, як розбиває сім'ї Трампова заборона в'їзду мусульман