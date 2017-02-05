Лінії електропостачання до Авдіївки відремонтували

2690 переглядів
0
Неділя, 5 лютого 2017, 15:58

Роботи з відновлення лінії електропостачання до Авдіївки завершені.

Про це повідомив президенту Петру Порошенку віце-прем'єр Геннадій Зубко, написав прес-секретар президента Святослав Цеголко у Facebook.

"Українські електрики разом з піротехніками ДСНС щойно повернулися з місця ремонту. Розпочався наступний етап - приєднання до трансформаторних підстанцій", - додав він.

Як відомо, з вини бойовиків  кілька днів не могли бути проведені роботи з відновлення енергопостачання до Авдіївки. З дня у день російська сторона СЦКК давала гарантії припинення вогню в денний час, однак потім бойовики їх порушували.

Так, у суботу бойовики обстріляли українських електриків, які проводили ремонтні роботи з відновлення електропостачання до Авдіївки та Донецької фільтрувальної станції.

У суботу ввечері голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що російська сторона в СЦКК знову дала гарантії припинення вогню в Авдіївці на неділю. 

Українська правда

Теми: Авдіївка
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Клюєв та Азаров розповіли про свої помилки 2014-го 5 лютого 2017, 18:13
Порошенко: Авдіївка нарешті зі світлом 5 лютого 2017, 17:13
У Лаврова заявили, що Україна "тримає свою тему" військовими провокаціями 5 лютого 2017, 13:07
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
АТО у неділю: обстріли з танків і мінометів, одного військового поранено
Віце-президент США: скасування санкцій залежатиме від поведінки РФ в Україні
Нардеп із "блокади" вдарив поліцейського на блокпості – поліція
Порошенко: Авдіївка нарешті зі світлом
Усі новини
12 кліпів січня

Від Dakh Daughters до Green Day

Потреби, контакти

Чим ви можете допомогти Авдіївці