Лінії електропостачання до Авдіївки відремонтували
Роботи з відновлення лінії електропостачання до Авдіївки завершені.
Про це повідомив президенту Петру Порошенку віце-прем'єр Геннадій Зубко, написав прес-секретар президента Святослав Цеголко у Facebook.
"Українські електрики разом з піротехніками ДСНС щойно повернулися з місця ремонту. Розпочався наступний етап - приєднання до трансформаторних підстанцій", - додав він.
Як відомо, з вини бойовиків кілька днів не могли бути проведені роботи з відновлення енергопостачання до Авдіївки. З дня у день російська сторона СЦКК давала гарантії припинення вогню в денний час, однак потім бойовики їх порушували.
У суботу ввечері голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що російська сторона в СЦКК знову дала гарантії припинення вогню в Авдіївці на неділю.
Українська правда
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