День в АТО: Бойовики стріляли 40 разів, тіла своїх забирати не хочуть

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Понеділок, 6 лютого 2017, 20:18

Проросійські бойовики здійснили у понеділок 40 обстрілів позицій Збройних сил України. Внаслідок цього один український військовий дістав поранення.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, на Донецькому напрямку зі 152 міліметрової артилерії, танків, 120 та 82 міліметрових мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї незаконні збройні формування неодноразово обстрілювали позиції ЗСУ в районі Авдіївки.

"Також по Авдіївці та Кам’янці вогонь вели і снайпери. Крім того, під обстріли потрапили Луганське, Опитне та Зайцеве", - зазначається у повідомленні.

На Маріупольському напрямку зі 122-міліметрової артилерії, гранатометів та мінометів різних калібрів проросійські війська обстріляли Новогригорівку, Лебединське, Широкине та Мар'їнку. По Широкиному вогонь вів і танк, а по Новотроїцькому - великокаліберні кулемети.
Водночас на Луганському напрямку по Новозванівці вогонь вів танк. Гранатомети - по Жовтому та Кримському.

"Відчайдушні спроби російсько-окупаційних військ захопити наші позиції в районі населеного пункту Авдіївка призвели до чисельних втрат серед бойовиків. При цьому, тіла вбитих терористів залишаються досі не евакуйованими через одностороннє небажання окупантів домовлятися щодо припинення вогню", - зазначили у прес-центрі АТО.

У штабі заявили, що впродовж кількох останніх днів неодноразово пропонували представникам ОРДЛО забезпечити дотримання режиму "тиша" в районі Авдіївської промзони, щоб здійснити пошук та евакуацію загиблих.

"Втім, жодної відповіді на звернення української сторони так і не надійшло. Зазначене вкотре засвідчує, що для командування російсько-терористичних військ підтримання ескалації бойових дій важливіше, ніж елементарна повага до власних людей, які стали черговими жертвами кремлівської авантюри в Україні", - сказано у повідомленні.

Як відомо, ситуація в Авдіївці погіршилася 29 січня: бойовики обстрілювали не лише промзону з позиціями українських військових, але й житлові будинки у місті.

2 лютого бойовики обстріляли центр гуманітарної допомоги в Авдіївці, а також посилили обстріли Мар'їнки й Красногорівки.

Українська правда

Теми: АТО
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