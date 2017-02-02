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Бойовики обстріляли центр гумдопомоги в Авдіївці. Є загиблі

Четвер, 2 лютого 2017, 20:58

Бойовики обстріляли Авдіївку, снаряди прицільно лягли в точки надання гуманітарної допомоги населенню. Є загиблі

Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Безтямні рашисти щойно жорстко обстріляли Авдіївку. Снаряди прицільно лягли в точки надання гуманітарної допомоги населенню. Обстріляли стадіон у центрі міста поряд із нами, де знаходиться наметове містечко і пункти обігріву", - написав він на Facebook.

"Обстріляли школу №2, де був пункт прийому гуманірної допомоги. За попередніми даними у нас від обстрілів 1 людина загинула, 1 поранена. Обстріл продовжується", - додав він

Окрім того, Жебрівський повідомив, що відбулося пряме попадання у будинок на вул Молодіжній,19: перебито газопровід та теплотрасу. За попередньою інформацією, людських жертв у цьому місці немає.

Ще один снаряд влучив в оперативно-рятувальний автомобіль ДСНС.

Пізніше біля обстріляної ЗОШ №2 знайшли поранену жінку, яку перевезли у лікарню. Однак від ран жінка померла.
"Це вже друга загибла людина в Авдіївці за останню годину. Поранення в лице отримав іноземний фотожурналіст", - написав на Facebook голова ОВЦА.
Раніше повідомлялося, що у Донецьку близько 21:15 2 лютого прогримів потужний вибух.

Ситуація в Авдївці різко загострилась 29 січня, однак 1 лютого бойовики все ж частково припиняли вогонь відповідно до домовленостей про режим "тиші".

Вдень 1 лютого бойовики порушили "тишу" й обстріляли бригаду електромонтажників, через що ті не дійшли метрів 300 до місця можливого розриву ЛЕП.

2 лютого вранці бойовики дотримувалися режиму тиші на окремій ділянці не більше кількох годин, де мали відбуватися ремонтні роботи. Однак станом на 11:40 Жебрійвський повідомив, що бригада електромонтажників через обстріли не змогла вийти в район пошкодження ліній електропередач для відновлення електропостачання в Авдїівці.

Про стан справ в Авдіївці і про причини загострення можна прочитати тут.

Українська правда

Теми: АвдіївкаАТОЖебрівський
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