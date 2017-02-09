Інтерпол досі не визначився з розшуком Онищенка

Інтерпол досі не ухвалив жодного рішення щодо оголошення чи не оголошення депутата Олександра Онищенка в розшук.

Про це "Українській правді" повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

"Станом на сьогодні рішення у справі щодо розшуку Онищенка до нас не надходило", - сказав Тракало.

Генеральний секретаріат мав розглянути справу Онищенка планується на черговій сесії комісії по контролю за файлами Інтерполу, яке очікувалося з 23 по 26 січня 2017 року.

За інформацією УП, таке засідання поки не відбулося.

Як відомо, Україна звернулася до Інтерполу з проханням оголосити Онищенка у міжнародних розшук. У свою чергу захист депутата подав скаргу у якій заявляє, що подання є політично вмотивованим.

Тому справу передали у контрольну комісію за файлами Інтерполу.

Оксана Коваленко, УП