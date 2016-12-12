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Інтерпол прийме рішення щодо розшуку Онищенка не раніше січня

Понеділок, 12 грудня 2016, 13:42

Інтерпол поки не ухвалював жодного рішення щодо оголошення чи не оголошення депутата Олександра Онищенка в розшук, рішення буде не раніше 23-26 січня.

Про це "Українській правді" повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало, наводячи відповідь від Генерального секретаріату Інтерполу.

"Ми отримали відповідь генерального секретаріату Інтерполу про те, що справа Онищенка планується до розгляду на наступній сесії комісії по контролю за файлами Інтерполу", - повідомив Тракало.

За його словами, таке засідання відбуватиметься  23 по 26 січня 2017 року.

Він нагадав, що Україна звернулася до Інтерполу з проханням оголосити Онищенка у міжнародних розшук. У свою чергу захист депутата подав скаргу у якій заявляє, що подання є політично вмотивованим.

"У таких випадках справу передають у контрольну комісію за файлами Інтерполу, а саме рішення відкладається до того часу. Таким чином, рішення і буде ухвалюватися на сесії з 23 по 26 січня", - сказав Тракало.

За його словами, якщо комісія дасть зелене світло, то Інтерпол внесе Онищенка у бази міжнародного розшуку.

Він також наголосив, що таким чином, інформація, подана у ЗМІ з посиланням на адвокатів Онищенка не відповідає дійсності, оскільки жодної відповіді комісії досі не було.

Днями російські ЗМІ повідомили, що Інтерпол відмовився оголосити в міжнародний розшук народного депутата України Онищенка.

Оксана Коваленко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Онищенко
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