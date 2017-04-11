Гройсман: У нас немає проблем з російською мовою, тільки з агресією РФ

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Вівторок, 11 квітня 2017, 12:58

В Україні немає проблем із російською мовою.

Про це під час прес-конференції у понеділок сказав прем'єр Володимир Гройсман, при цьому перейшовши на російську.

"Буду демонструвати, що в нашій країні немає проблем із російською мовою. В нас є проблеми тільки із агресією російської армії, на жаль", - сказав він.

Раніше, на запитання журналістів, як часто прем'єр зустрічається з президентом, Гройсман відповів: "Ми кожного дня спілкуємося, обмінюємося думками з різних питань. Це робоче спілкуваня".

Українська правда

Теми: мова Гройсман
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