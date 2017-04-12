АP підтвердила відмивання грошей Януковичем і Манафортом

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Середа, 12 квітня 2017, 13:11

Американське інформагентство AP знайшло підтвердження платежів з тіньової бухгалтерії Партії регіонів політтехнологу Полу Манафорту.

Про це йдеться у статті, опублікованій виданням у середу.

Водночас агентство підтвердило платіж Манафорту з белізького офшору Neocom Systems Limited, у якого був рахунок в Киргизстані, про що раніше в статті для УП писав нардеп Сергій Лещенко. Йдеться про суму 750 тисяч доларів.

"Для переведенню Манафорту 750 тисяч доларів був використаний договір між компанією "Davis Manafort" і офшорним підприємством Neocom Systems Limited, яке зареєстроване в податковому раю на Белізі. При цьому гроші надійшли Манафорту не за політичні консультації, а за нібито... продаж комп'ютерного обладнання в кількості 501 одиниця на суму 750 тисяч доларів. При чому гроші Манафорту на його рахунок в Америці були переведені не з України і навіть не з Белізу, а з Киргизстану", - йшлося в статті Лещенка.

"AP раніше було не в змозі самостійно перевірити платіж $750 тисяч відправлених в компанію Манафорта, але недавно отримані фінансові звіти відображають отримання Манафортом виплат з цього платежу. Записи показують, що Девіс Манафорт отримав суму від NeoCom Systems на наступний день після дати виставлення рахунку", - сказано у статті.

Оновлюється…

Теми: Янукович Манафорт
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