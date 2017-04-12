Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

АP подтвердила отмывания 120 млн долларов Януковичем и Манафортом

Среда, 12 апреля 2017, 13:11
АP подтвердила отмывания 120 млн долларов Януковичем и Манафортом

Американское информагентство AP нашло подтверждения платежей с "теневой бухгалтерии" Партии регионов политтехнологу, экс-главе кампании Дональда Трампа Полу Манафорту.

Об этом говорится в статье, опубликованной изданием в среду.

Агентство подтвердило платеж Манафорту с белизского оффшора Neocom Systems Limited, у которого был счет в Кыргызстане, о чем ранее в статье для УП писал нардеп Сергей Лещенко. Речь идет о сумме 750 тысяч долларов.

"AP раньше не могло самостоятельно проверить платеж $ 750 тысяч отправленных в компанию Манафорта, но недавно полученные финансовые отчеты отражают получения Манафортом выплат по этому платежу. Записи показывают, что Дэвис Манафорт (фирма политтехнолога - ред.) получила сумму от NeoCom Systems на следующий день после даты выставления счета", - говорится в статье.

"Для переводу Манафорту 750 тысяч долларов был использован договор между компанией "Davis Manafort" и оффшорным предприятием Neocom Systems Limited, зарегистрированным в налоговом раю на Белизе. При этом деньги поступили Манафорту не за политические консультации, а за якобы... продаж комп'ютерного оборудования в количестве 501 единицы на сумму 750 тысяч долларов. Причем деньги Манафорту на его счет в Америке были переведены не из Украины и даже не из Белиза, а из Кыргызстана", - говорилось в статье Лещенко.

Агентство также нашло документы, подтверждающие выплату фирме Манафорта в 2007 году $ 455 249, что также отражено в "амбарные книге" Партии Регионов. Как пишет агентство, эта выплата была осуществлена от компании Graten Alliance Ltd., которая также была зарегистрирована в Белизе, а теперь является неактивной.

"Финансовые отчеты недавно полученные The Associated Press подтверждают, что, по крайней мере $1,2 млн выплат, упомянутых в "амбарной книге" рядом с именем Манафорта были фактически получены его консалтинговой фирмой в Соединенных Штатах. Они включают в себя платежи в 2007 и 2009 годах", - говорится в статье.

Указывается, что Манафорт в комментарии агентству не стал отрицать, что его фирма получала деньги, однако сказал, что все финансовые перечисления являются законными.

"Любые деньги, полученные моей компанией, являются законными платежами за предоставленные политконсалтинговых услуг. Я выставлял счета своим клиентам, и они оплачивали их с помощью банковских переводов", - сказал он.

Как известно, в марте 2017 года Лещенко в статье "Манафорт и Янукович отмывали деньги через Кыргызстан" рассказал, что Партия регионов оплачивала услуги политтехнолога Пола Манафорта с использованием оффшорных юрисдикций и банков сомнительной репутации.

Представитель американского политтехнолога Пола Манафорта Джейсон Мэлони (Jason Maloni) назвал заявления Сергея Лещенко безосновательными.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЯнуковичПол Манафорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Все новости...
Янукович
Доведенное до банкротства бывшее облэнерго Януковича ликвидируют
Плач, смех и потеря сознания. Что происходит в эксрезиденции Януковича и как Межигорье пережило вторжение РФ
Александр Вилкул: Если бы была возможность, я бы не разговаривал с Путиным. Я бы его убил
Последние новости
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
Из-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
Дональда Трампа судят за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
Все новости...
Реклама: