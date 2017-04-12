Законопроект про оновлення НАЗК вже в Раді – Петренко

827 переглядів
0
Середа, 12 квітня 2017, 17:17

Законопроект про зміни у складі і структурі Національного агентство з питань запобігання корупції може бути розглянутий цього тижня.

Про це "Українській правді" заявив у середу глава Мін'юсту Павло Петренко.

За його словами Кабмін спільно з громадськістю уже розробив проект відповідних змін.

"Законопроект уже у Верховній Раді. Ми хотіли його розглянути у вівторок, але парламент увесь день займався питанням Конституційного суду. Але, думаю, цього тижня питання НАЗК може бути розглянуте", – сказав Петренко.

Раніше Петренко перераховував основні положення підготовленого законопроекту. Самим першим є питання зміни керівництва агентства.

"Ми прибираємо колективну безвідповідальність у системі НАЗК. Ми пропонуємо перезапустити конкурс, призначити нового керівника та уповноважених цей орган", – заявляв міністр.

Також планується на рівні закону обмежити нарахування необґрунтованих премій керівникам НАПК і впровадити зовнішній аудит діяльності НАЗК кожен рік.

Як відомо, глава НАЗК Наталія Корчак відзвітувала про роботу відомства у Верховній Раді, де заявила, що збої в системі електронного декларування відбуваються одночасно із заявами прем'єра Володимира Гройсмана.

Корчак відкинула звинувачення на свою адресу та підтвердила, що не збирається йти у відставку без проведення незалежного аудиту діяльності її відомства.

Українська правда

Теми: НАЗК Мін'юст Верховна Рада
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Гройсман на Кабміні потролив Корчак 12 квітня 2017, 12:49
"Усі – на боротьбу за реформування НАЗК!" 12 квітня 2017, 10:08
НАЗК виявило порушення у фінансуванні "Самопомочі" та "Батьківщини" 11 квітня 2017, 19:42
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Комітет Іванчука схвалив звіт уряду і підтримав звільнення Білоуса
У Чорногорії затримали українку, причетну до "газової схеми" Онищенка
З початку року в зоні АТО загинули 69 військових – Порошенко
У МЗС допускають зустріч Порошенка з Трампом найближчим часом
Усі новини
Євробачення-2017

"Захоплюючий Київ" покаже учасникам Євробачення київські мурали

Столиця

Киянам пропонують вибрати плейлист для музичних фонтанів на Майдані