День в АТО: 24 обстріли, двоє поранених

46 переглядів
0
Середа, 12 квітня 2017, 18:37

Проросійські бойовики у середу 24 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України. Внаслідок цього двоє українських захисників отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"На Приморському напрямку вогнем мінометів калібру 120мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог накривав захисників населеного пункту Гнутове. По морських піхотинцях поблизу Водяного противник гатив з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, з озброєння БМП та гранатометів, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - сказано у повідомленні.

Окрім того, міномети калібру 82-мм, гранатомети та кулемети великого калібру незаконні збройні формування застосовували по позиціях поруч Мар’їнки.

"По опорних пунктах у районі Широкиного противник вів вогонь з озброєння БМП та стрілецької зброї. З кулеметів великого калібру обстрілював позиції поблизу Талаківки. Ворожі снайпери активно діяли поблизу Водяного", - повідомили у прес-центрі.

Водночас  на Донецькому напрямку з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів НЗФ обстрілювали позиції поруч Авдіївки.

"З гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї ворог вів вогонь по захисниках Кам’янки, а з гранатометів та великокаліберних кулеметів – по оборонцях Зайцевого. По позиціях у районі населеного пункту Піски противник застосовував кулемети великого калібру", - зазначили у штабі АТО.

На Луганському напрямку з озброєння БМП підрозділи проросійських військ вели вогонь по захисниках Кримського. Позиції у районі Новоолександрівки бойовии обстріляли з гранатометів, а поруч Новозванівки – з гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Українська правда

Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
З початку року в зоні АТО загинули 69 військових – Порошенко 12 квітня 2017, 16:13
Порошенко запевнив, що ЗСУ відвели все озброєння на Донбасі 12 квітня 2017, 15:10
МЗС побоюється виходу Росії із "нормандського формату" 12 квітня 2017, 14:24
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Комітет Іванчука схвалив звіт уряду і підтримав звільнення Білоуса
У Чорногорії затримали українку, причетну до "газової схеми" Онищенка
З початку року в зоні АТО загинули 69 військових – Порошенко
У МЗС допускають зустріч Порошенка з Трампом найближчим часом
Усі новини
Інтерв'ю

Тарас Прохасько: Війна є найвдячнішою темою для оповіді про минуле

Столиця

Киянам пропонують вибрати плейлист для музичних фонтанів на Майдані