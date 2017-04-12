Росія у восьмий раз заблокувала резолюцію Радбезу ООН щодо Сирії
Росія заблокувала спробу Радбезу ООН засудити смертельну хімічну атаку в Сирії та підштовхнути Москву як союзника президента Башара Асада співпрацювати у міжнародному розслідуванні інциденту.
Як повідомляє Reuters, Москва вже увосьме протягом шести років війни у Сирії
Документ підтримали 10 членів Радбезу ООН, двоє голосували проти, троє утрималися.
#Росія заблокувала резолюцію про засудження хімічної атаки в #Сирія. Документ мав допомогти притягти причетних до відповідальності. Докладно pic.twitter.com/mhJq07wKrA— UKR Mission to UN (@UKRinUN) April 12, 2017
Як повідомлялося, США розслідують можливу причетність Росії до хімічної атаки в Сирії, яка спонукала президента Дональда Трампа почати прямі військові дії проти сирійського президента Башара Асада.
Пентагон також вивчає чи бомбив російський військовий літак лікарню в Хан-Шейхун через п'ять годин після хімічної атаки з метою знищення доказів.
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