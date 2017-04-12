Росія у восьмий раз заблокувала резолюцію Радбезу ООН щодо Сирії

584 перегляди
0
Середа, 12 квітня 2017, 23:31

Росія заблокувала спробу Радбезу ООН засудити смертельну хімічну атаку в Сирії та підштовхнути Москву як союзника президента Башара Асада співпрацювати у міжнародному розслідуванні інциденту.

Як повідомляє Reuters, Москва вже увосьме протягом шести років війни у Сирії

Документ підтримали 10 членів Радбезу ООН, двоє голосували проти, троє утрималися.

Як повідомлялося, США розслідують можливу причетність Росії до хімічної атаки в Сирії, яка спонукала президента Дональда Трампа почати прямі військові дії проти сирійського президента Башара Асада.

Пентагон також вивчає чи бомбив російський військовий літак лікарню в Хан-Шейхун через п'ять годин після хімічної атаки з метою знищення доказів.

Теми: Росія США ООН Сирія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
РФ на засіданні Радбезу ООН: Що ти очі відводиш? 12 квітня 2017, 22:50
Тіллерсон: Відносини РФ та США перебувають на низькому рівні 12 квітня 2017, 21:46
Переговори Лаврова і Тіллерсона пройшли в "крижаній" атмосфері - ЗМІ 12 квітня 2017, 21:21
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Кількість заручників бойовиків зросла за рахунок цивільних – Геращенко
НАБУ затримало екс-заступника голови "Держзовнішінформу"
Лутковську залучать до процесу обміну заручниками з ОРДЛО
У Німеччині заявили, що жодного діагнозу Насірову не ставили
Усі новини
Переваги, недоліки

З квартири в будинок: чи вигідно вкладати в таунхаус

У пошуках "Вояка"

Як родина сотника УПА віднайшла його історію