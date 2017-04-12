Россия в восьмой раз заблокировала резолюцию Совбеза ООН по Сирии

Россия заблокировала попытку Совбеза ООН осудить смертельную химическую атаку в Сирии и подтолкнуть Москву как союзника президента Башара Асада к сотрудничеству в международном расследовании инцидента.

Как сообщает Reuters, Москва уже в восьмой раз в течение шести лет войны в Сирии использует право вето.

Документ поддержали 10 членов Совбеза ООН, двое голосовали против, трое воздержались.

#Росія заблокувала резолюцію про засудження хімічної атаки в #Сирія. Документ мав допомогти притягти причетних до відповідальності. Докладно pic.twitter.com/mhJq07wKrA — UKR Mission to UN (@UKRinUN) April 12, 2017

Как сообщалось, США расследуют возможную причастность России к химической атаке в Сирии, побудившей президента Дональда Трампа начать прямые военные действия против сирийского президента Башара Асада.

Пентагон также изучает, бомбил ли российский военный самолет больницу в Хан-Шейхун через пять часов после химической атаки с целью уничтожения доказательств.