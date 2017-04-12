Россия в восьмой раз заблокировала резолюцию Совбеза ООН по Сирии

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Среда, 12 апреля 2017, 23:31

Россия заблокировала попытку Совбеза ООН осудить смертельную химическую атаку в Сирии и подтолкнуть Москву как союзника президента Башара Асада к сотрудничеству в международном расследовании инцидента.

Как сообщает Reuters, Москва уже в восьмой раз в течение шести лет войны в Сирии использует право вето.

Документ поддержали 10 членов Совбеза ООН, двое голосовали против, трое воздержались.

Как сообщалось, США расследуют возможную причастность России к химической атаке в Сирии, побудившей президента Дональда Трампа начать прямые военные действия против сирийского президента Башара Асада.

Пентагон также изучает, бомбил ли российский военный самолет больницу в Хан-Шейхун через пять часов после химической атаки с целью уничтожения доказательств.

Темы: Росcия США ООН Сирия
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