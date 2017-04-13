КНДР готує ядерне випробування на тлі військової присутності США

1534 перегляди
0
Четвер, 13 квітня 2017, 07:47

Північна Корея готова до запуску ядерних випробувань на полігоні Пункхері.

Про це повідомила група спостерігачів, пише AFP.

Спостерігачі описали випробувальний полігон  як готовий до використання.

"Комерційні супутникові знімки ядерного полігону Північної Кореї  від 12 квітня показують триваючу діяльність навколо північного порталу, нову активність в головному адміністративнму районі і кілька співробітників навколо командного центру", - повідомляє сайт, що спеціалізується на аналізі активності у Північній Кореї.

Існує припущення, що країна може готувати ракетний пуск або ядерне випробування на честь 105-ї річниці від дня народження її засновника Кім Ір Сена.

Як відомо, до Корейського півострова прямує  ударна група військово-морського флоту США Карл Вінсон, до якої входить авіаносець та інші військові кораблі. Тихоокеанське командування США заявляє, що групу спрямовано для підтримки готовності в регіоні.

У відповідь на наближення ударної групи ВМС США Північна Корея заявила, що застосує проти неї зброю.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп сподівається, що тиск на Китай підштовхне його використати свої економічні зв’язки, щоб змусити лідера Північної Кореї Кім Чен Ина закрити ядерну програму.

Водночас Трамп заявив, що США готові самостійно боротися з ядерною загрозою Північної Кореї.

Теми: ядерна зброя Північна Корея США Китай
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Трамп: Я думаю Китай хоче допомогти нам із Північною Кореєю 13 квітня 2017, 02:59
Північна Корея погрожує застосувати зброю проти ударної групи ВМС США 11 квітня 2017, 05:54
КНДР знову здійснила пуск балістичної ракети 5 квітня 2017, 02:12
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Хроніка 13 квітня. Лопати Азарова та початок АТО
Пашинський: у Балаклії Україна втратила боєприпасів на $1 млрд
АТО: бойовики б’ють з мінометів, один боєць ЗСУ загинув, двоє поранено
З підозрюваного у вбивстві Веремія зняли браслет – правозахисниця
Усі новини
Євробачення-2017

"Захоплюючий Київ" покаже учасникам Євробачення київські мурали

Гастро-новини

Нові заклади Києва