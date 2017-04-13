КНДР готовит ядерное испытание на фоне военного присутствия США

Северная Корея готова к запуску ядерных испытаний на полигоне Пункхери.

Об этом сообщила группа наблюдателей, пишет AFP.

Наблюдатели описали испытательный полигон как готовый к использованию.

"Коммерческие спутниковые снимки ядерного полигона Северной Кореи от 12 апреля показывают продолжающуюся деятельность вокруг северного портала, новую активность в главном административном районе и несколько сотрудников вокруг командного центра", - сообщает сайт, специализирующийся на анализе активности в Северной Корее.

Существует предположение, что страна может готовить ракетный пуск или ядерное испытание в честь 105-й годовщины со дня рождения ее основателя Ким Ир Сена.

Как известно, к Корейскому полуострову направляется ударная группа военно-морского флота США Карл Винсон, в которую входит авианосец и другие военные корабли. Тихоокеанское командование США заявляет, что группв направленв для поддержки готовности в регионе.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп надеется, что давление на Китай подтолкнет его использовать свои экономические связи, чтобы заставить лидера Северной Кореи Ким Чен Ына закрыть ядерную программу.

В то же время Трамп заявил, что США готовы самостоятельно бороться с ядерной угрозой Северной Кореи.