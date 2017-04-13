КНДР готує ядерне випробування на тлі військової присутності США

Північна Корея готова до запуску ядерних випробувань на полігоні Пункхері.

Про це повідомила група спостерігачів, пише AFP.

Спостерігачі описали випробувальний полігон як готовий до використання.

"Комерційні супутникові знімки ядерного полігону Північної Кореї від 12 квітня показують триваючу діяльність навколо північного порталу, нову активність в головному адміністративному районі і кілька співробітників навколо командного центру", - повідомляє сайт, що спеціалізується на аналізі активності у Північній Кореї.

Існує припущення, що країна може готувати ракетний пуск або ядерне випробування на честь 105-ї річниці від дня народження її засновника Кім Ір Сена.

Як відомо, до Корейського півострова прямує ударна група військово-морського флоту США Карл Вінсон, до якої входить авіаносець та інші військові кораблі. Тихоокеанське командування США заявляє, що групу спрямовано для підтримки готовності в регіоні.

У відповідь на наближення ударної групи ВМС США Північна Корея заявила, що застосує проти неї зброю.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп сподівається, що тиск на Китай підштовхне його використати свої економічні зв’язки, щоб змусити лідера Північної Кореї Кім Чен Ина закрити ядерну програму.

Водночас Трамп заявив, що США готові самостійно боротися з ядерною загрозою Північної Кореї.