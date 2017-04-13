Рада відхилила законопроект щодо коригування "закону Савченко"

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Четвер, 13 квітня 2017, 19:54

Верховна Рада відхилила законопроект, який передбачає зміну порядку зарахування терміну попереднього ув'язнення до терміну позбавлення волі.

За відповідний законопроект про внесення змін до статті 72 Кримінального кодексу України щодо вдосконалення порядку зарахування терміну попереднього ув'язнення проголосували 209 народних депутатів (за необхідного мінімуму 226 голосів) на засіданні в четвер.

Народні депутати також не підтримали пропозицію голови Верховної Ради Андрія Парубія повернутися до голосування за ініціативу і відмовилися направити її на повторне друге читання в профільний комітет.

Законопроект передбачав, що попереднє ув'язнення зараховується судом до терміну відбування покарання з розрахунку один день попереднього ув'язнення за один день позбавлення волі.

Після закінчення 12 місяців попереднього ув'язнення, якщо особа засудили до відбування покарання у вигляді позбавлення волі, суд зараховує термін покарання: один день попереднього ув'язнення за 2 дні позбавлення волі.

Якщо засуджений вчинив злочин повторно, суд зараховує один день попереднього ув'язнення за один день позбавлення волі незалежно від тривалості попереднього ув'язнення.

Крім того, в законопроекті прописано механізм зарахування термінів попереднього ув'язнення в разі, якщо особа засуджена до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі.

Інтерфакс-Україна

Теми: Верховна Рада законодавство Савченко
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