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Рада отклонила законопроект по корректировке "закона Савченко"

Четверг, 13 апреля 2017, 19:54

Верховная Рада отклонила законопроект, предусматривающий изменение порядка зачисления срока предварительного заключения в срок лишения свободы.

За соответствующий законопроект о внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Украины относительно усовершенствования порядка зачисления срока предварительного заключения проголосовали 209 народных депутатов (при необходимом минимуме 226 голосов) на заседании в четверг.

Народные депутаты также не поддержали предложение председателя Верховной Рады Андрея Парубия вернуться к голосованию за инициативу и отказались направить ее на повторное второе чтение в профильный комитет.

Данный законопроект предусматривал, что предварительное заключение засчитывается судом в срок отбывания наказания из расчета один день предварительного заключения за один день лишения свободы.

После истечения 12 месяцев предварительного заключения, если лицо осудили к отбыванию наказания в виде лишения свободы, суд засчитывает срок наказания: один день предварительного заключения за 2 дня лишения свободы.

Если осужденный совершил преступление повторно, суд засчитывает один день предварительного заключения за один день лишения свободы независимо от длительности предварительного заключения.

Кроме того, в законопроекте прописан механизм зачисления сроков предварительного заключения в случае, если лицо осуждено к наказанию, не связанному с лишением свободы.

Интерфакс-Украина

Темы: Верховная РадазаконодательствоСавченко Надежда
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