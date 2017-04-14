Гройсман запропонував удвічі збільшити оборонний бюджет

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про необхідність збільшення оборонного бюджету України зі 130 до 260 мільярдів гривень.

З такою пропозицією він виступив у п'ятницю з трибуни Верховної Ради.

"Ми маємо сьогодні 130 мільярдів бюджету українських військ, нашої безпеки і оборони, але я вважаю найкращим удвічі збільшення оборонного бюджету нашої країни", - сказав голова уряду.

За його словами, цього можна досягти лише за умови розвиненої економіки і її зростання.

Також прем'єр подякував українським військовим за службу на сході України. Під час цієї промови всі депутати, окрім членів фракції "Опозиційний блок", встали і почали аплодувати. Нардепи з "Народного фронту" Ігор Гузь і Юрій Береза помітили це і накричали на "опоблоківців". Береза докоряв: "Вони ж вас захищають!"

Євген Кізілов, Роман Романенко, УП