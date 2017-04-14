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Гройсман предложил вдвое увеличить оборонный бюджет

Пятница, 14 апреля 2017, 10:42

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о необходимости увеличения оборонного бюджета Украины со 130 до 260 миллиардов гривен.

С таким предложением он выступил в пятницу с трибуны Верховной Рады.

"Мы имеем сегодня 130 миллиардов бюджета украинских войск, нашей безопасности и обороны, но я считаю лучшим увеличение вдвое оборонного бюджета нашей страны", - сказал глава правительства.

По его словам, этого можно достичь только при условии развитой экономики и ее роста.

Также премьер поблагодарил украинских военных за службу на востоке Украины. На это все депутаты, кроме членов фракции "Оппозиционный блок", встали и начали аплодировать. Нардепы из "Народного фронта" Игорь Гузь и Юрий Береза заметили это и накричали на "опоблоковцев". Береза упрекал: "Они же вас защищают!".

При этом даже несмотря на "час правительства" сессионный зал парламента был полупустым.

Евгений Кизилов, Роман Романюк, УП

Темы: ГройсманармиябюджетКабинет министров
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