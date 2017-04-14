Гройсман предложил вдвое увеличить оборонный бюджет

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о необходимости увеличения оборонного бюджета Украины со 130 до 260 миллиардов гривен.

С таким предложением он выступил в пятницу с трибуны Верховной Рады.

"Мы имеем сегодня 130 миллиардов бюджета украинских войск, нашей безопасности и обороны, но я считаю лучшим увеличение вдвое оборонного бюджета нашей страны", - сказал глава правительства.

По его словам, этого можно достичь только при условии развитой экономики и ее роста.

Также премьер поблагодарил украинских военных за службу на востоке Украины. На это все депутаты, кроме членов фракции "Оппозиционный блок", встали и начали аплодировать. Нардепы из "Народного фронта" Игорь Гузь и Юрий Береза заметили это и накричали на "опоблоковцев". Береза упрекал: "Они же вас защищают!".

При этом даже несмотря на "час правительства" сессионный зал парламента был полупустым.

В ВР виступає прем'єр міністр України. Зала, як завжди у п'ятницю, напівпуста. Сором. — Borislav Bereza (@UkrBereza) April 14, 2017

Евгений Кизилов, Роман Романюк, УП