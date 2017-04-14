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Гройсман запропонував удвічі збільшити оборонний бюджет

П'ятниця, 14 квітня 2017, 10:42

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про необхідність збільшення оборонного бюджету України зі 130 до 260 мільярдів гривень.

З такою пропозицією він виступив у п'ятницю з трибуни Верховної Ради.

"Ми маємо сьогодні 130 мільярдів бюджету українських військ, нашої безпеки і оборони, але я вважаю найкращим удвічі збільшення оборонного бюджету нашої країни", - сказав голова уряду.

За його словами, цього можна досягти лише за умови розвиненої економіки і її зростання.

Також прем'єр подякував українським військовим за службу на сході України. На це всі депутати, окрім членів фракції "Опозиційний блок", встали і почали аплодувати. Нардепи з "Народного фронту" Ігор Гузь і Юрій Береза помітили це і накричали на "опоблоківців". Береза докоряв: "Вони ж вас захищають!".

При цьому навіть попри "годину уряду" сесійна зала парламенту була напівпорожньою.

Євген Кізілов, Роман Романюк, УП

Теми: ГройсманарміябюджетКабінет міністрів
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