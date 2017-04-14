Поліція відреагувала на обстріл журналістів на Київщині

Поліція Київської області внесла до Єдиного реєстру досудових рішень інформацію про обстріл машини журналістів програми "Слідство. інфо".

Про це повідомив Українській правді речник поліції Київської області Микола Жукович.

"Ми зареєстрували в ЄРДР цю справу на підставі публікації у ЗМІ", - повідомив він.

"Ми вже запросили цього журналіста ( Максима Опанасенка - ред.) до Київської обласної поліції, щоб він дав свідчення. Він обіцяв це зробити у вівторок. Ми на нього чекаємо", - додав Жученко.

Як відомо, журналіст Максим Опанасенко повідомив, що у п'ятницю під селищем Плюти Київської області невідомі обстріляли авто із ним і іншим журналістом програми "Слідство.інфо" Кирилом Шапарем.

Українська правда