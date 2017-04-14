Поліція відреагувала на обстріл журналістів на Київщині

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П'ятниця, 14 квітня 2017, 17:13

Поліція Київської області внесла до Єдиного реєстру досудових рішень інформацію про обстріл машини журналістів програми "Слідство. інфо".

Про це повідомив Українській правді речник поліції Київської області Микола Жукович.

"Ми зареєстрували в ЄРДР цю справу на підставі публікації у ЗМІ", - повідомив він.

"Ми вже запросили цього журналіста ( Максима Опанасенка - ред.) до Київської обласної поліції, щоб він дав свідчення. Він обіцяв це зробити у вівторок. Ми на нього чекаємо", - додав Жученко.

Як відомо, журналіст Максим Опанасенко повідомив, що у п'ятницю під селищем Плюти Київської області невідомі обстріляли авто із ним і іншим журналістом програми "Слідство.інфо" Кирилом Шапарем.

Українська правда

Теми: поліція Київська область ЗМІ
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