Поліція відреагувала на обстріл журналістів на Київщині
П'ятниця, 14 квітня 2017, 17:13
Поліція Київської області внесла до Єдиного реєстру досудових рішень інформацію про обстріл машини журналістів програми "Слідство. інфо".
Про це повідомив Українській правді речник поліції Київської області Микола Жукович.
"Ми зареєстрували в ЄРДР цю справу на підставі публікації у ЗМІ", - повідомив він.
"Ми вже запросили цього журналіста ( Максима Опанасенка - ред.) до Київської обласної поліції, щоб він дав свідчення. Він обіцяв це зробити у вівторок. Ми на нього чекаємо", - додав Жученко.
Як відомо, журналіст Максим Опанасенко повідомив, що у п'ятницю під селищем Плюти Київської області невідомі обстріляли авто із ним і іншим журналістом програми "Слідство.інфо" Кирилом Шапарем.
Українська правда