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Полиция отреагировала на обстрел журналистов на Киевщине

Пятница, 14 апреля 2017, 17:13

Полиция Киевской области внесла в Единый реестр досудебных решений информацию об обстреле машины журналистов программы "Следствие. Инфо".

Об этом сообщил Украинской правде пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович.

"Мы зарегистрировали в ЕРГР это дело на основании публикации в СМИ", - сообщил он.

"Мы уже пригласили этого журналиста (Максима Опанасенко – ред.) в Киевскую областную полицию, чтобы он дал показания. Он обещал это сделать во вторник. Мы его ждем", - добавил Жученко.

Как известно, журналист Максим Опанасенко сообщил, что в пятницу под поселком Плюты Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль с ним и другим журналистом программы "Слидство.инфо" Кириллом Шапара.

Украинская правда

Темы: полицияКиевская областьСМИ
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