Трампа проінформували про ракетний пуск КНДР

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Неділя, 16 квітня 2017, 06:00

Президент США Дональд Трамп і його військова команда проінформовані про запуск ракети Північною Кореєю.

Про це заявив міністр оборони США Джеймс Маттіс, передає Reuters.

Він заявив, що Трамп не коментуватиме це питання.

Раніше військові США заявили, що пуск ракети був здійснений о 11:21 за гавайським часом (00:21 за Києвом). За їхніми даними ракета вибухнула відразу після старту, її тип поки не визначений.

Як відомо, вночі 16 квітня військові Південної Кореї повідомили, що КНДР провела невдалий запуск ракети.

Раніше США заявили, що готові завдати превентивного удару по Північній Кореї, якщо будуть впевнені, що вона збирається провести випробування ядерної зброї.

Згодом АР повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа прийняла рішення проводити відносно КНДР політику максимального тиску, відкинувши варіанти військового втручання і повалення диктатури в країні.

У свою чергу Північна Корея заявила, що готова використати зброю проти ударної групи військово-морського флоту США, яка знаходиться поблизу Корейського півострова.

Теми: США Північна Корея
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