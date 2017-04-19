Рева назвав максимальну на сьогодні пенсію в Україні

Максимальний розмір пенсії в Україні на сьогоднішній день складає 58 тис.грн.

Про це розповів міністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Максимальна пенсія, яка сьогодні виплачується в Україні - 58 тис. грн. В Україні немає жодної пенсії 100 тис. і більше. Максимальна пенсія в 58 тис. грн, її отримує Герой України і льотчик-випробувач. Всі інші пенсії нижче", - повідомив міністр.

Рева також розповів, що в Україні сьогодні існує обмеження по виплаті пенсії 10 740 грн. І 99,9% з 12 млн. пенсіонерів не отримують пенсію більшу за цю суму. За його словами, в Україні 19,2 тис. пенсіонерів, які отримують більше цієї норми, понад 10 740 грн. З них 10-20 тис. грн. отримують близько 18 тис. осіб, і більше 20 тис.грн - до 2 тис. пенсіонерів.

"Тому 19,2 тис. пенсійних виплат, які є більше 10 тис. грн - це неправильно, вони повинні потрапляти під всі обмеження, як інші, у нас не повинно бути винятків. Але навіть якщо ми їх скасуємо, вони проблему Пенсійного фонду не вирішать. Хоча я за те, щоб ми привели всіх до єдиного знаменника", - сказав Рева.

Раніше Рева заявив, що на осучаснення пенсій в 2017 році додатково потрібно 11-12 мільярдів гривень.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Гройсман обіцяє підвищити пенсії 9 млн з 12 млн пенсіонерів з 1 жовтня в разі реалізації запропонованої урядом пенсійної реформи.