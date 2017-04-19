Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рева назвал максимальную на сегодня пенсию в Украине

Среда, 19 апреля 2017, 05:30
Рева назвал максимальную на сегодня пенсию в Украине

Максимальный размер пенсии в Украине на сегодняшний день составляет 58 тыс.грн.

Об этом рассказал министр социальной политики Андрей Рева в эфире телеканала "112 Украина".

"Максимальная пенсия, которая сегодня выплачивается в Украине - 58 тыс. грн. В Украине нет ни одной пенсии 100 тыс. и больше. Максимальная пенсия в 58 тыс. грн, ее получает Герой Украины и летчик-испытатель. Все другие пенсии ниже", - сообщил министр.

Рева также рассказал, что в Украине сегодня существует ограничение по выплате пенсии 10 740 грн. И 99,9 % из 12 млн. пенсионеров не получают пенсию выше этой суммы. По его словам, в Украине 19,2 тыс. пенсионеров, которые получают больше этой нормы, больше 10 740 грн. Из них 10-20 тыс.грн получают около 18 тыс. человек, и более 20 тыс.гон - до 2 тыс. пенсионеров.

"Поэтому 19,2 тыс. пенсионных выплат, которые являются более 10 тыс. грн – это неправильно, они должны попадать под все ограничения, как другие, у нас не должно быть исключений. Но даже если мы их отменим, они проблему Пенсионного фонда не решат. Хотя я за то, чтобы мы привели всех к единому знаменателю", - сказал Рева.

Ранее Рева заявил, что на осовременивание пенсий в 2017 году дополнительно требуется 11-12 миллиардов гривен.

Как сообщалось, премьер-министр Гройсман обещает повысить пенсии 9 млн из 12 млн пенсионеров с 1 октября в случае реализации предлагаемой правительством пенсионной реформы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: пенсиипенсионная реформаденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
пенсии
Трех итальянцев подозревают в сокрытии тела отца, чтобы присвоить его пенсию
Некоторым украинцам с 1 июля поднимут пенсии: кого касается
Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда на этот год
Последние новости
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
Дональда Трампа судят за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
Все новости...
Реклама: