Матіос розповів про "хлібний" бізнес дружини

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос каже, що його дружина Ірина Барах вже 25 років вирощує хліб.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

"Моя друга дружина 25 років вирощує хліб. Вирощує, зберігає та продає збіжжя: зерно, сою, на орендованих полях на Херсонщині. У неї 600 працівників", - повідомив голова військової прокуратури.

При цьому він підкреслив, що жодного відношення до її статків не має.

У то же час на інтерв'ю Матіос прийшов у коштовному годиннику Rolex. "Подарунок дружини на 40-річчя", - пояснив 48-річний прокурор.

Як повідомлялося, згідно із декларацією Матіоса, його дружина Ірина Барах є бенефіціаром низки компаній і отримала за рік дивідендів майже на 34 млн грн.

На питання, який бізнес приніс його родині таку суму, Матіос раніше заявляв: "Я не буду вам нічого пояснювати. Читайте декларацію, звертайтеся офіційно".

Українська правда