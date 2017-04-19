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Матиос рассказал о "хлебном" бизнесе жены

Среда, 19 апреля 2017, 15:53

Главный военный прокурор Анатолий Матиос говорит, что его жена Ирина Барах уже 25 лет выращивает хлеб.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Моя вторая жена 25 лет выращивает хлеб. Выращивает, хранит и продает зерно: зерно, сою, на арендованных полях на Херсонщине. У нее 600 работников", - сообщил глава военной прокуратуры.

При этом он подчеркнул, что никакого отношения к ее состоянию не имеет.

В то же время на интервью Матиос пришел в дорогих часах Rolex. "Подарок жены на 40-летие", - объяснил 48-летний прокурор.

Как сообщалось, согласно декларации Матиоса, его жена Ирина Барах является бенефициаром ряда компаний и получила за год дивидендов почти на 34 млн грн.

На вопрос, какой бизнес принес его семье такую сумму, Матиос ранее заявлял: "Я не буду вам ничего объяснять. Читайте декларацию, обращайтесь официально".

Украинская правда

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Темы: Матиосдекларации
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