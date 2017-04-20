Детективи НАБУ намагаються вручити Мартиненку підозру – Гриценко

6286 переглядів
2
Четвер, 20 квітня 2017, 17:23

Детективи НАБУ вже півдня намагаються вручити Миколі Мартиненку підозру.

Про це повідомив член громадської ради НАБУ Олексій Гриценко.

За його словами, процес триває вже півдня.

"Вже півдня триває реалізація. Але він сховався від вручення підозри НАБУ в приймальні народного депутата Дениса Дзендзерського", - повідомив Гриценко.

УП намагалася подзвонити Мартиненку, але його телефон вимкнений. Телефон його особистого помічника не відповідає.

Станом на 17:30 перед будівлею, де розташована приймальня Дзендзерського, стоїть детектив НАБУ. Він нічого не коментує. На вулиці також перебував адвокат Мартиненка Ігор Черезов. Як тільки він побачив журналіста УП, він знайшов всередину.

На питання УП, чи дійсно НАБУ намагається вручити підозру Мартиненку, він відповів: "У них (НАБУ) щось дійсно є. Ми в очі нічого не бачили".

Станом на 17:50 детективи зайшли всередину будівлі.

Як відомо, приймальні депутатів користуються недоторканністю, тому НАБУ не може зайти всередину. У будівлі розміщені приймальні депутатів і офіс Народного Фронту. 

Оксана Коваленко, УП

Теми: Мартиненко
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
САП нагадує, що у справі Мартиненка немає жодного підозрюваного 14 квітня 2017, 15:00
Антикорупційна прокуратура виграла апеляцію в Мартиненка 14 квітня 2017, 11:50
ЗМІ: Адвокати Мартиненка затягують розгляд апеляції НАБУ і САП 5 квітня 2017, 09:33
powered by lun.ua
Коментарі — 2
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 35.187.47.---vik735220.04.2017 17:49
А коли прийдуть до Ггойсмана, то уявляєте скільки смертельних хвороб одразу з'явиться!
ВідповістиЗ цитатою
IP: 46.133.143.---neham20.04.2017 17:32
Він як бачить набу , зразу мертвим прикидається , як скунс.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Мартиненка затримали детективи НАБУ
Суд залишив позов Шокіна про поновлення на посаді без розгляду
Детективи НАБУ намагаються вручити Мартиненку підозру – Гриценко
Із початку війни на Донбасі на мінах загинуло 42 дітей
Усі новини
З коліс

Юрій Марченко: Як я їздив на вокзал на моноколесі

Гід фестивалем

Треш, біженці та авангард: 6-й Київський фестиваль короткометражок