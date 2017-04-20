Детективы НАБУ пытаются вручить Мартыненко подозрение – Гриценко

Детективы НАБУ уже полдня пытаются вручить Николаю Мартыненко подозрение.

Об этом сообщил член общественного совета НАБУ Алексей Гриценко.

По его словам, процесс продолжается уже полдня.

"Уже полдня продолжается реализация. Но он скрылся от вручения подозрения НАБУ в приемной народного депутата Дениса Дзендзерського", - сообщил Гриценко.

УП пыталась позвонить Мартыненко, но его телефон выключен. Телефон его личного помощника не отвечает.

УП также обратилась за комментарием к НАБУ.

По состоянию на 17:30 перед зданием, где расположена приемная Дзендзерского, стоит детектив НАБУ. Он ничего не комментирует. На улице также находился адвокат Мартыненко Игорь Черезов. Как только он увидел журналиста УП, зашел внутрь.

На вопрос УП, действительно ли НАБУ пытается вручить подозрение Мартыненко, он ответил: "У них (НАБУ) что-то действительно есть. Мы в глаза ничего не видели".

По состоянию на 17:50 детективы зашли внутрь здания.

Как известно, приемные депутатов пользуются неприкосновенностью, поэтому НАБУ не может зайти внутрь. В здании размещены приемные депутатов и офис Народного Фронта.

Оксана Коваленко, УП