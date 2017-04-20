Детективи НАБУ намагаються вручити Мартиненку підозру – Гриценко

Детективи НАБУ вже півдня намагаються вручити Миколі Мартиненку підозру.

Про це повідомив член громадської ради НАБУ Олексій Гриценко.

За його словами, процес триває вже півдня.

"Вже півдня триває реалізація. Але він сховався від вручення підозри НАБУ в приймальні народного депутата Дениса Дзендзерського", - повідомив Гриценко.

УП намагалася подзвонити Мартиненку, але його телефон вимкнений. Телефон його особистого помічника не відповідає.

Станом на 17:30 перед будівлею, де розташована приймальня Дзендзерського, стоїть детектив НАБУ. Він нічого не коментує. На вулиці також перебував адвокат Мартиненка Ігор Черезов. Як тільки він побачив журналіста УП, одразу зайшов всередину.

На питання УП, чи дійсно НАБУ намагається вручити підозру Мартиненку, він відповів: "У них (НАБУ) щось дійсно є. Ми в очі нічого не бачили".

Станом на 17:50 детективи зайшли всередину будівлі.

Як відомо, приймальні депутатів користуються недоторканністю, тому НАБУ не може зайти всередину. У будівлі розміщені приймальні депутатів і офіс Народного Фронту.

Оксана Коваленко, УП