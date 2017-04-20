Суд залишив позов Шокіна про поновлення на посаді без розгляду

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Четвер, 20 квітня 2017, 17:25

Вищий адміністративний суд залишив позов екс-генерального прокурора Віктора Шокіна щодо його поновлення на посаді без розгляду.

Таке рішення у четвер ухвалила колегія суддів на чолі з Валентином Морозовим.

"В задоволенні позивача відмовити. Позов до президента України та Верховної Ради України залишити без розгляду", - зазначив він.

Судді обґрунтували таке рішення тим, що терміни подачі цього позову були прострочені, адже позов надійшов до суду не в місячний термін після звільнення Шокіна, як це передбачено законом.

Як відомо, екс-генпрокурор Віктор Шокін намагався через суд поновитися на посаді.

У своїй позовній заяві Шокін просить визнати незаконними та скасувати постанову ВР України про надання згоди на його звільнення президентом з посади генпрокурора України і відновити його на посаді.

29 березня Верховна Рада дала згоду на звільнення Віктора Шокіна з посади генерального прокурора. 

Роман Кравець, УП

Теми: Шокін суд
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