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Щодо Порошенка і Байдена відкрили 2 нові справи в Україні – адвокат

Середа, 27 січня 2021, 10:55

Адвокат п’ятого президента Петра Порошенка заявив, що щодо його клієнта та чинного президента США Джо Байдена зареєстрували два нових кримінальних провадження в Україні.

Джерело: брифінг Ігоря Голованя

Пряма мова: "22 січня, через 2 дні після інавгурації президента Сполучених Штатів, було зареєстровано два нових кримінальних провадження, що стосуються начебто втручання в діяльність колишнього генерального прокурора України Шокіна з боку п’ятого президента України Порошенка і теперішнього президента Сполучених Штатів Байдена".

Деталі: За його словами, провадження зареєстрували за заявою нардепа Андрія Деркача, який нещодавно потрапив під санкції США, та за рішенням Печерського суду Києва.

Держдеп США відкрито називає Деркача "агентом Кремля".

Головань додав, що такими провокаціями намагаються зруйнувати стратегічне партнерство між Україною і США.

"Українська правда" звернулася за коментарем до правоохоронців. 

Передісторія:

  • 19 травня 2020 року народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка. За словами Деркача, записи він отримав від журналістів-розслідувачів, а сам запис розмов нібито робив особисто Порошенко.
  • Розвідка США назвала дії Деркача втручанням РФ в американські вибори.
  • На початку вересня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Андрія Деркача й ще трьох громадян Росії. Активи громадян зі санкційного списку заморожені на території США, а особам у США заборонено мати з ними справи. 

Читайте також: Атака на Байдена: як Зеленський створює нову кризу у відносинах із США

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Теми: ПорошенкоБайденДеркач АндрійШокінУкраїна


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