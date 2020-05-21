Суддя Вовк зобов’язав відкрити справу про втручання Байдена в роботу Шокіна

Суддя Печерського суду столиці Сергій Вовк зобов’язав офіс генпрокурора розпочати справу щодо втручання колишнього віце-президента США Джо Байдена у діяльність ексгенпрокурора України Віктора Шокіна.

Джерело: рішення суду від 21 квітня, опубліковане 12 травня

Дослівно: "Зобов’язати компетентну особу…Офісу генерального прокурора внести у Єдиному реєстрі досудових розслідувань…відомості про втручання у діяльність колишнього генерального прокурора України ОСОБА_1 - саме громадянина Сполучених Штатів Америки ОСОБА_5, колишнього віце-президента США".

Деталі: Відомості в ЄРДР мають внести за ознаками злочину за ч.2 ст.343 КПК України (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу).

Номер кримінального провадження 62020000000000236 від 24.02.2020 року.

Відзначається, що ухвала судді оскарженню не підлягає.

Що було раніше: 19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.

За словами Деркача, записи він отримав від журналістів-розслідувачів, а сам запис розмов нібито робив особисто Порошенко.

У Порошенка "плівки" назвали спробою вплинути на ставлення США до України.

Через "плівки Деркача" Офіс генпрокурора завів на Порошенка ще одну справу про держзраду.

А президент Володимир Зеленський заявив, що покарання для його попередників, зокрема, Петра Порошенка, ще попереду.

У штабі Байдена плівки, де він нібито розмовляє з Порошенком, назвали відредагованою "діркою від бублика".

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