Бойовики знову обстріляли Мар’їнку та Авдіївку
Бойовики вночі та увечері знову обстріляли Мар’їнку та Авдіївку.
Як повідомляє прес-центр штабу АТО, станом на вечір 20 квітня стара частина Авдіївки знову перебувала під вогнем бойовиків.
В результаті чисельних обстрілів з мінометів різного калібру два житлових будинки було пошкоджено.
Ніхто з цивільних мешканців не постраждав. Зранку на місці події працювали офіцери української сторони СЦКК та представники Національної поліції Авдіївки.
Ремонтні бригади, енергетики, представники ДСНС проводять ремонтні роботи для відновлення електропостачання по зазначеній вулиці.
Крім того, як повідомив на своїй сторінці голова Донецької обласної цивільно-військової адміністрації Павло Жебрівський, бойовики цілу ніч обстрілювали Мар'їнку та околиці. Є руйнування житлових будинків.
Частина міста знеструмлена. У подвір'ї одного з будинків виявлено 120 мм не розірваний снаряд. Зараз міські служби та військовики цивільно-військового співробітництва працюють над відновленням електропостачання та полагодженням будинків.
Українська правда
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