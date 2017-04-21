Садовий повідомив про кінець "сміттєвої блокади" Львова

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П'ятниця, 21 квітня 2017, 13:21

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив про підписання меморандуму про припинення сміттєвої блокади Львова.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю.

"Підписано меморандум про припинення сміттєвої блокади Львова. Під гарантії уряду та голови ОДА. Деталі згодом", - написав він.

Як відомо, 30 травня 2016 року на Грибовицькому сміттєзвалищі cтався завал, після того, як там виникла пожежа.

Рятувальники знайшли під завалами тіла трьох своїх колег, четвертий зник безвісти.

Після цього експлуатацію звалища призупинили, а львівське сміття почали вивозити в інші міста України. Мешканці цих міст неодноразово висловлювали свій протест проти таких дій.

У вересні 2016 року Садовий заявив, що Львів понад 100 днів перебуває у сміттєвій блокаді.

"Щодня для нас дуже велика проблема вивезти сміття. Нам блокують вивіз сміття в інші міста, створюючи різні протести, але, незважаючи на це, сьогодні 80% міста в чистоті, а 20% майданчиків перевантажені", – заявляв мер.

Садовий заявляв, що через відсутність місця для вивезення сміття, у Львові склалися передумови для виникнення надзвичайної екологічної ситуації.

Більше за темою читайте у статті "Замкнене коло львівського сміття".

Українська правда

Теми: блокада Львів Садовий
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