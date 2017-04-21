Мартиненко підтвердив зустріч з Онищенком

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П'ятниця, 21 квітня 2017, 20:59

Екс-нардеп Микола Мартиненко підтвердив свою зустріч з нардепом Олександром Онищенком.

Про це він заявив в перерві судового засідання щодо обрання міри запобіжного заходу.

"Це було минулого року. Я з ним випадково зустрівся в одному готелі. Я був у короткій відпустці з дружиною", - зазначив він.

Раніше нардеп-утікач Олександр Онищенко через ЗМІ опублікував нові записи розмови з Миколою Мартиненком, якого затримало НАБУ.

Роман Кравець, УП

Теми: Мартиненко Онищенко
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