Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мартиненко підтвердив зустріч з Онищенком

П'ятниця, 21 квітня 2017, 20:59

Екс-нардеп Микола Мартиненко підтвердив свою зустріч з нардепом Олександром Онищенком.

Про це він заявив в перерві судового засідання щодо обрання міри запобіжного заходу.

"Це було минулого року. Я з ним випадково зустрівся в одному готелі. Я був у короткій відпустці з дружиною", - зазначив він.

"Це було біля міста Бенідорм (Іспанія - ред), у нього було якесь змагання", - додав він.

Раніше нардеп-утікач Олександр Онищенко через ЗМІ опублікував нові записи розмови з Миколою Мартиненком, якого затримало НАБУ.

За словами Онищенка, Мартиненко прилетів до нього в Лондон (Великобританія), де відбулася записана розмова.

Роман Кравець, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: МартиненкоОнищенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Мартиненко
Суд збільшив розмір застави екснардепу Мартиненку в 5 разів – ЦПК
Суд відпустив Мартиненка під заставу у майже 5 мільйонів
Справа Мартиненка: екснардепу оголосили нову підозру у відмиванні коштів
Останні новини
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
Усі новини...
Реклама: