Мартиненко підтвердив зустріч з Онищенком

Екс-нардеп Микола Мартиненко підтвердив свою зустріч з нардепом Олександром Онищенком.

Про це він заявив в перерві судового засідання щодо обрання міри запобіжного заходу.

"Це було минулого року. Я з ним випадково зустрівся в одному готелі. Я був у короткій відпустці з дружиною", - зазначив він.

"Це було біля міста Бенідорм (Іспанія - ред), у нього було якесь змагання", - додав він.

Раніше нардеп-утікач Олександр Онищенко через ЗМІ опублікував нові записи розмови з Миколою Мартиненком, якого затримало НАБУ.

За словами Онищенка, Мартиненко прилетів до нього в Лондон (Великобританія), де відбулася записана розмова.

Роман Кравець, УП