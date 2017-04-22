НАБУ наполягає на перегляді запобіжних заходів для Мартиненка і Переломи

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Субота, 22 квітня 2017, 23:36

Національне антикорупційне бюро наполягає на перегляді запобіжного заходу для затриманих у справі "СхідГЗК" Миколи Мартиненка та Сергія Переломи.

НАБУ сподівається, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура зможе відстояти позицію слідства в апеляційній інстанції, йдеться в заяві на сторінці Бюро в Facebook.

"На думку детективів, за наявного запобіжного заходу (особиста порука) підозрювані матимуть можливість чинити тиск на свідків, а також вчиняти інші дії, спрямовані на знищення доказів їхньої злочинної діяльності. Особливо це стосується колишнього народного депутата Миколи Мартиненка, який має вплив у вищих політичних колах", - заявили в НАБУ.

Там наголосили, що затримання Мартиненка 20 квітня було законним та виправданим і нагадали, що напередодні вручення повідомлення про підозру він різко змінив свою поведінку: відключив телефони, перестав користуватися звичними автівками, повідомив близьким особам перелік адрес та автомобілів, в яких планувався обшук тощо.

"В ніч з 19-го на 20-е квітня Микола Мартиненко за місцем проживання не ночував. Вранці 20-го квітня детективи НАБУ встановили, що він перебуває у приймальні народного депутата Дениса Дзендзерського, звідки пан Мартиненко вийшов через 6 годин "перемовин". За даних обставин, детективами було прийнято рішення про затримання підозрюваного у відповідності з вимогами статті 208 КПК України з метою унеможливлення його втечі", - пояснили в НАБУ.

Як відомо, 20 квітня детективи НАБУ та прокурори САП затримали екс-голову комітету парламенту з питань паливно-енергетичного комплексу, екс-нардепа Миколу Мартиненка за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 ("Створення злочинної організації") та ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу України, через які ДП "СхідГЗК" завдано збитків на суму 17,28 млн доларів. 

Також було затримано другого фігуранта у справі завдання збитків ДП "СхідГЗК" - Сергія Перелому.  

Також Перелома фігурує у кримінальному провадженні за фактом завдання збитків "Одеському припортовому заводу" у сумі 205 млн грн, справу передано до суду, затриманий має статус обвинуваченого.

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив екс-нардепа від НФ Миколу Мартиненка на поруки народних депутатів з фракції "Народний фронт" та міністрів, а також колишнього голову наглядової ради Одеського припортового заводу Сергія Перелому під особисту поруку кількох народних депутатів.

У САП заявили, що оскаржуватимуть запобіжні заходи щодо обох фігурантів. 

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