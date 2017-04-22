НАБУ настаивает на пересмотре мер пресечения для Мартыненко и Переломы

Национальное антикоррупционное бюро настаивает на пересмотре меры пресечения для задержанных по делу "ВостГОК" Николая Мартыненко и Сергея Переломы.

НАБУ надеется, что Специализированная антикоррупционная прокуратура сможет отстоять позицию следствия в апелляционной инстанции, говорится в заявлении на странице Бюро в Facebook.

"По мнению детективов, при имеющейся мере пресечения (личное поручительство) подозреваемые смогут оказать давление на свидетелей, а также совершать иные действия, направленные на уничтожение доказательств их преступной деятельности. Особенно это касается бывшего народного депутата Николая Мартыненко, который имеет влияние в высших политических кругах", - заявили в НАБУ.

Там отметили, что задержание Мартыненко 20 апреля было законным и оправданным и напомнили, что накануне вручения уведомления о подозрении он резко изменил свое поведение: отключил телефоны, перестал пользоваться привычными автомобилями, сообщил близким лицам перечень адресов и автомобилей, в которых планировался обыск и тому подобное.

"В ночь с 19 на 20 апреля Николай Мартыненко по месту жительства не ночевал. Утром 20 апреля детективы НАБУ установили, что он находится в приемной народного депутата Дениса Дзендзерского, откуда господин Мартыненко вышел через 6 часов "переговоров". При данных обстоятельствах, детективами было принято решение о задержании подозреваемого в соответствии с требованиями статьи 208 УПК Украины с целью предотвращения его побега", - пояснили в НАБУ.

Как известно, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-председателя комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса, экс-нардепа Николая Мартыненко по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины, по которым ГП "ВостГОК" нанесен ущерб на сумму 17,28 млн долларов.

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить суд взять Мартыненко под стражу на 60 суток с альтернативой залога в 300 млн. гривен.

Также был задержан второй фигурант по делу о нанесении ущерба ГП "ВостГОК" - Сергей Перелома. Также Перелома фигурирует в уголовном производстве по факту причинения убытков "Одесскому припортовому заводу" в размере 205 млн грн, дело передано в суд, задержанный имеет статус обвиняемого.

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил экс-нардепа Николая Мартыненко на поруки народных депутатов из фракции "Народный фронт" и министров, а также бывшего председателя наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергея Перелому под личное поручительство ряда народных депутатов.

В САП заявили, что будут оспаривать меры пресечения относительно обоих фигурантов.