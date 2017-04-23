Українська сторона припинить поставки електрики до ОРЛО

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Неділя, 23 квітня 2017, 16:40

З 25 квітня Луганське енергетичне об'єднання припинить поставки електроенергії на непідконтрольні Україні території ОРЛО. 

Про це в ефірі телеканалу "ЛОТ" повідомив гендиректор Луганського енергетичного об'єднання Володимир Грицай. 

За його словами, в ЛЕО отримали документи від ДП "Енергоринок", які підтверджені документами з Мінпалива та енергетики за підписом міністра Ігоря Насалика про те, що з вказаної дати буде повністю припинено перетік на непідконтрольні території.

"З 25-го квітня буде повністю припинено перетік електроенергії на неконтрольований територію... Зараз наші технічні служби проводять певні заходи, і з 25 квітня, з 00:00 перетікання має бути повністю відключено", - заявив Грицай.

Наразі до об'єктів, які отримують електроенергію від ЛЕО, входить і Попаснянський водоканал.

"Новости Донбасса"

Теми: енергетика "ЛНР" Мінпаливенерго
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