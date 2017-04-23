Украинская сторона прекратит поставки электричества в ОРЛО

С 25 апреля Луганское энергетическое объединение прекратит поставки электроэнергии на неподконтрольные Украине территории ОРЛО.

Об этом в эфире телеканала "ЛОТ" сообщил гендиректор Луганского энергетического объединения Владимир Грицай.

По его словам, в ЛЭО получили документы от ГП "Энергорынок", которые подтверждены документами с Минтопэнерго и энергетики за подписью министра Игоря Насалика о том, что с указанной даты будет полностью прекращен переток на неподконтрольные территории.

"С 25-го апреля будет полностью прекращен переток электроэнергии на неконтролируемые территории ... Наши технические службы проводят определенные мероприятия, и с 25 апреля, с 00:00 переток должен быть полностью отключен", - заявил Грицай.

В настоящее время в число объектов, которые получают электроэнергию от ЛЭО, входит и Попаснянский водоканал.

"Новости Донбасса"