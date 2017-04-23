Голова ПА ОБСЄ про підрив місії ОБС: Необхідно ретельно розслідувати та притягнення до відповідальності винних.
Голова Парламентської асамблеї ОБСЄ Крістін Муттонен висловила співчуття рідним загиблого при підриві на міні на непідконтрольною владі України території Луганської області спостерігача СММ ОБСЄ і приєдналася до заяви голови ОБСЄ Себастьяна Курца про необхідність ретельного розслідування та притягнення до відповідальності винних.
"Поряд з усією родиною ОБСЄ я глибоко засмучена сьогоднішніми новинами з України. Смерть одного з наших колег, що виконують життєво важливу місію, є для всіх нас шоком. Мої щирі співчуття виходять в сім'ю жертви, і я сподіваюся, що потерпілий отримає повне і швидке одужання . Я також підтверджую заяву чинного голови ОБСЄ Австрії, в якому міститься заклик до ретельного розслідування і притягнення винних до відповідальності ", - цитує К.Муттонен прес-служба ПА ОБСЄ в неділю.
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