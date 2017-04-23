Голова ПА ОБСЄ про підрив місії ОБС: Необхідно ретельно розслідувати та притягнення до відповідальності винних.

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Неділя, 23 квітня 2017, 19:06

Голова Парламентської асамблеї ОБСЄ Крістін Муттонен висловила співчуття рідним загиблого при підриві на міні на непідконтрольною владі України території Луганської області спостерігача СММ ОБСЄ і приєдналася до заяви голови ОБСЄ Себастьяна Курца про необхідність ретельного розслідування та притягнення до відповідальності винних.

"Поряд з усією родиною ОБСЄ я глибоко засмучена сьогоднішніми новинами з України. Смерть одного з наших колег, що виконують життєво важливу місію, є для всіх нас шоком. Мої щирі співчуття виходять в сім'ю жертви, і я сподіваюся, що потерпілий отримає повне і швидке одужання . Я також підтверджую заяву чинного голови ОБСЄ Австрії, в якому міститься заклик до ретельного розслідування і притягнення винних до відповідальності ", - цитує К.Муттонен прес-служба ПА ОБСЄ в неділю.

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