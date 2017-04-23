Бойовики ОРЛО заявили, що Україна обстрілює район підриву місії ОБСЄ

Один з представників бойовиків ОРЛО Владислав Дейнего заявив, що українські військові обстрілюють район підриву автомобіля патруля СММ ОБСЄ в околицях с. Пришиб Слов'яносербського району.

Як повідомляє Інтерфакс, за словами Дейнего, "таким чином українська сторона заважає проведенню слідчих дій".

Також він заявив, що на місці інциденту "працює оперативно-слідча група з числа співробітників генеральної прокуратури, МГБ та МВС "ЛНР".

Як відомо, в результаті підриву автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території ОРЛО один з членів місії загинув, двох доставлено до лікарні для подальшого обстеження.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін закликав забезпечити безпеку СММ і свободу дій згідно з мандатом.